25 Марта 2021
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Посольство России заявило, что не оставит санкции Канады без ответа

Санкции, которые правительство Канады ввело в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг фигуры Алексея Навального, в российском посольстве в Оттаве назвали контрпродуктивными, сообщает ТАСС.

В посольстве пообещали, что санкции не останутся без ответа.

"Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно. Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа", - цитирует издание представителя дипмиссии.

В число тех, кому запрещен въезд в Канаду попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Также все их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

Все девять человек, против которых ввела ограничения Канада, также фигурируют в санкционных списках Евросоюза и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия ответит на санкции.

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Посольство России заявило, что не оставит санкции Канады без ответа

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Теги: Канада, санкции, Навальный, посольство



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