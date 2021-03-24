25 Марта 2021
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Виктор Эпп (2021) | Фото: epp.genproc.gov.ru

Путин назначил ямальского прокурора

Президент России Владимир Путин назначил прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, на этот пост назначен заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп. Ранее его кандидатуру согласовал Совет Федерации.

Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопине Рязанской области. Виктор Эпп окончил Рязанский строительный техникум по специальности техник-строитель. В 1985 году поступил в Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского, который окончил в 1989 году. В 1989–1990 годы — стажер прокуратуры Сапожковского района Рязанской области. В 1990–1995 годы — старший следователь прокуратуры Октябрьского района Рязани. В 1995–1998 годы — прокурор отдела прокуратуры Рязанской области. В 1998–2001 годы — прокурор Ряжского района Рязанской области. В 2002–2007 годы — заместитель прокурора Октябрьского района Рязани. В 2008–2013 годы — прокурор Советского района Рязани.

Виктор Эпп(2021)|Фото: epp.genproc.gov.ru

Заместителем прокурора Рязанской области стал с 31 мая 2013 г.

Напомним также, что экс-прокурор Ямала Анатолий Васильев вышел на пенсию в августе 2020 года.

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Путин назначил ямальского прокурора

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Теги: Владимир Путин, Виктор Эпп, прокурор, назначение



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