После интервью "скопинского маньяка" активисты требуют усилить контроль за насильниками и убийцами

После выхода интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова на сайте петиций Change.org опубликовано требование ужесточить административный надзор за убийцами и насильниками, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент петиция собрала уже почти 27,5 тысяч подписей. Автор петиции отмечают, что Мохов здоров и бодр и не испытывает никакого раскаяния. В качестве доказательства, приводится цитата из интервью Собчак, в котором, на вопрос от каких черт своего характера он хотел бы избавиться, Мохов ответил, что у него "все черты хорошие и нет плохих".

Скопинский маньяк не скрывает, что следил за своими жертвами. В интервью Мохов рассказывает, что интересовался судьбой пленниц, упоминает детали из жизни Лены и Кати. Он знает, что Катя Мартынова родила детей, а Самохина стала учительницей английского. Во время интервью маньяк Мохов заявил о намерении вновь "заняться" одной из своих жертв – Еленой Самохиной.

"Катя там [в подвале] жила, не рожала, а Лена рожала. А сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею", – заявил Мохов.

После этого высказывания журналисты и общественники обратили внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям Мохова.

Авторы петиции же отмечают, что действующий административный надзор в отношении маньяка выглядит символическим.

"Запрет на посещение массовых мероприятий, комендантский час, обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в МВД для регистрации, запрет на выезд с определенной территории, который легко обходится: СМИ писали, что для участия в шоу Мохову просто сделали временную регистрацию в Москве. Если Мохов захочет "заняться" своей жертвой, ничто не помешает ему прийти и хоть целый день сидеть в подъезде Лены Самохиной: закона он не нарушит. Это необходимо изменить. По данным МВД России, почти 60% от общего числа расследованных в 2020 году преступлений было совершено лицами, уже привлекавшимися к уголовной ответственности. Вот конкретный пример: в 2020 году в Рыбинске 40-летний Виталий Молчанов изнасиловал и убил двух девочек 8 и 13 лет — дочерей женщины, с которой он жил. Это стало его вторым преступлением: то же самое он сделал ранее с девушкой в Екатеринбурге, отсидев за это одиннадцать лет. Административный надзор не помешал Молчанову перебраться в другой город", - говорится в петиции.

В числе требований активистов - введение охранных ордеров, запрещающих преступникам разыскивать пострадавших, приближаться к ним, общаться и переписываться, подсылать вместо себя третьих лиц.

"Необходимы электронные браслеты, позволяющие отслеживать передвижения убийц и насильников. Педофил не должен иметь возможности подойти к школе или детскому садику, а похититель — к своей жертве. Наказанием за нарушение правил ордеров и передвижения должны быть не штрафы или арест на две недели, а реальный срок. И не после второй, а после первой же попытки. Государство должно защищать жертв преступлений и следить за теми, кто их совершил", - сказано в сообщении.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.