СМИ: в Югре произошло сразу два разлива нефти

В СМИ появилась информация о том, что сегодня на дочернем предприятии "Роснефти" - "РН-Няганьнефтегаз" якобы произошла авария, из-за которой будто бы произошел разлив нефти.

Информацию об этом со ссылкой на очевидцев и экологов публикует telegram-канал "Газ-Батюшка".

"Очевидцы говорят, что нефти вылилось до 50 кубов - загрязнена территория площадью 166 кв. м, сообщили экологи", - говорится в сообщении канала. Напомним, что сегодня прокуратура автономного округа сообщила о проверке из-за разлива нефти в Нефтеюганском районе, который произошел 20 марта.

В компании "РН-Юганскнефтегаз" сообщили, что последствия отказа трубопровода на Мало-Балыкском месторождении были оперативно ликвидированы. Работоспособность трубопровода восстановлена. Незначительный объем нефтесодержащей жидкости был собран и вывезен для утилизации. Водные объекты вблизи места выхода отсутствуют.