"Зачем нам эти западные ценности?": родственница писателя Крапивина раскритиковала идею Диснейленда в Екатеринбурге

Невестка знаменитого уральского писателя Владислава Крапивина выступила с критикой будущего возведения Диснейленда на окраине Екатеринбурга. С такой идеей выступил местный бизнесмен Андрей Калетин. Как рассказала Лариса Крапивина корреспонденту Накануне.RU уместнее бы было строить не проамериканские развлекательные центры, а более патриотичные, вспомнив о Павле Бажове, уже упомянутом Крапивине и богатых художественных мирах их произведений.

"Зачем нам здесь этот самый Диснейленд с его западными ценностями? У нас есть Бажов, с уникальным миром горных мастеров и приключениями, вокруг которого столько можно придумать историй, героев, уникальных квестов и так далее. Есть Крапивин с его фантастическими мирами, героями, параллельными пространствами, поездом до станции Мост, Ржавыми ведьмами, бормотунчиками. Это гораздо интереснее и не затаскано. Другое дело, что производство этих западных парков поставлено на поток. Там работают фабрики героев, но зачем они нужны здесь, мне непонятно", - заключила преемница на посту лидера отряда "Каравелла", созданного Крапивиным.

Напомним, что детский писатель и автор фантастических романов скончался 1 сентября 2020 года. После смерти мэтра Лариса Крапивина , в ходе интервью для нашего агентства, предложила создать развлекательный центр Крапивин – Ленд или увековечить имя писателя в виде названия улицы в Екатеринбурге.