24 Марта 2021
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аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Закупки – полтергейсты: для больницы Нижнего Тагила хотели купить две машины «скорой помощи», но передумали

В Нижнем Тагиле руководство Центральной городской больницы № 4 объявило о намерении купить два автомобиля скорой помощи. Соответствующие сведения появились на сайте госзакупок.  У администрации было  в планах приобрести  два транспортных средства совокупной стоимостью 3 миллиона и 600 тысяч рублей.  Как передает корреспондент Накануне.ру, один автомобиль  должен был быть приобретен в  автопарк за 1 миллион 600 тысяч рублей, а второй за 2 миллиона 55 тысяч рублей.

Однако, чуть позже на сайте появилась информация, что закупка отменена. Между тем, ранее областные власти в лице губернатора и главы регионального минздрава Андрея Карлова утверждали, что после перехода на аутсорсинг машины с двух подстанций будут отданы другим учреждениям, но этого не случилось.

В беседе с корреспондентом нашего издания замминистра здравоохранения области Андрей Шастин и вовсе заявил, что такого варианта не обговаривалось.

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Закупки – полтергейсты: для больницы Нижнего Тагила хотели купить две машины «скорой помощи», но передумали

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Теги: аутсорсинг, Нижний Тагил, скорая помощь



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