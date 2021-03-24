Закупки – полтергейсты: для больницы Нижнего Тагила хотели купить две машины «скорой помощи», но передумали

В Нижнем Тагиле руководство Центральной городской больницы № 4 объявило о намерении купить два автомобиля скорой помощи. Соответствующие сведения появились на сайте госзакупок. У администрации было в планах приобрести два транспортных средства совокупной стоимостью 3 миллиона и 600 тысяч рублей. Как передает корреспондент Накануне.ру, один автомобиль должен был быть приобретен в автопарк за 1 миллион 600 тысяч рублей, а второй за 2 миллиона 55 тысяч рублей.

Однако, чуть позже на сайте появилась информация, что закупка отменена. Между тем, ранее областные власти в лице губернатора и главы регионального минздрава Андрея Карлова утверждали, что после перехода на аутсорсинг машины с двух подстанций будут отданы другим учреждениям, но этого не случилось.

В беседе с корреспондентом нашего издания замминистра здравоохранения области Андрей Шастин и вовсе заявил, что такого варианта не обговаривалось.