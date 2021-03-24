24 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Земля, разлив, Нефтеюганский район (2021) | Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Дочка" "Роснефти" ликвидировала последствия разлива нефти в Нефтеюганском районе Югры

"РН-Юганскнефтегаз" оперативно ликвидировала последствия отказа трубопровода на Мало-Балыкском месторождении, произошедшего 20 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации. Работоспособность трубопровода восстановлена.

Незначительный объем нефтесодержащей жидкости был оперативно собран и вывезен для утилизации. Водные объекты вблизи места выхода отсутствуют.

Напомним, ранее свою проверку ситуации начала прокуратура округа.

Земля, разлив, Нефтеюганский район(2021)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

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"Дочка" "Роснефти" ликвидировала последствия разлива нефти в Нефтеюганском районе Югры

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Теги: РН-Юганскнефтегаз, разлив, устранение



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Ранее 24.03.2021 13:41 Мск В Нефтеюганском районе произошел разлив нефти

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