"Дочка" "Роснефти" ликвидировала последствия разлива нефти в Нефтеюганском районе Югры

Напомним, ранее свою проверку ситуации начала прокуратура округа.

Незначительный объем нефтесодержащей жидкости был оперативно собран и вывезен для утилизации. Водные объекты вблизи места выхода отсутствуют.

"РН-Юганскнефтегаз" оперативно ликвидировала последствия отказа трубопровода на Мало-Балыкском месторождении, произошедшего 20 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации. Работоспособность трубопровода восстановлена.





