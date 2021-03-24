В Перми началось расследование фальсификаций на губернаторских выборах

В Перми началось расследование обстоятельств фальсификаций на губернаторских выборах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Перми (не путать с Пензой) сотрудники СК возбудили дело о фальсификациях на семи избирательных участках в Свердловском районе. Дело расследуют те сотрудники, которые совсем недавно довели до суда дело о фальсификациях на досрочном голосовании в Пермском районе (председатель УИК получила штраф в 50 тыс.), т.е. они уже прекрасно понимают, как на выборах всё устроено. Надеюсь, что это станет хорошим предупреждением в преддверии большой кампании в сентябре 2021 г. Большая благодарность всем наблюдателям, кто помог собрать доказательства, просматривая видео с этих избирательных участков", - сообщил в своём Facebook глава краевого отделения движения "Голос" Виталий Ковин.

Напомним, 54-летняя член участковой избирательной комиссии нарушила закон во время досрочного голосования на выборах депутатов земского собрания Пермского района VII созыва, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР. Она подделала подписи различных ряда избирателей в списках. Для этого она внесла ложные паспортные данные избирателей, а также расписалась за них, как "получивших" избирательные бюллетени. Кроме того, она незаконно выдала бюллетени избирателям для предоставления им возможности проголосовать вместо других голосовавших – своих родственников. Суд оштрафовал её на 50 тыс. руб.