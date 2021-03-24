Главврач детской поликлиники выдвинулся на праймериз "ЕР" в Госдуму по Коркинскому округу

Главный врач Челябинской детской городской поликлиники №8 Антон Рыжий подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Он выдвинул свою кандидатуру по Коркинскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, праймериз "ЕР" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.

Ранее документы для участия в праймериз подали Владимир Бурматов (Металлургический одномандатный округ), победитель конкурса "Лидеры России Политика" Станислав Наумов и преподаватель Александр Ураков, депутат Госдумы Олег Колесников и депутат ЗСО Владимир Павлов.