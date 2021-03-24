В Перми в конце марта завершится тестовый режим сбора оплаты проезда без участия кондукторов

В Перми 31 марта завершится тестовый режим сбора оплаты проезда без участия кондукторов. С 1 апреля в автобусные маршруты №4 и №80, а также трамвай №6 вернутся кондукторы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным городского дептранса, по итогам эксперимента бескондукторной системы будет систематизирован массив информации и определена целесообразность внедрения бескондукторной системы на всем городском транспорте. В первую очередь будет рассмотрена техническая готовность системы: программное обеспечение, учитывающее все особенности платежных систем города, готовность оборудования к приёму разных типов безналичной оплаты и стабильной работе на протяжении всего маршрута. Помимо технической стороны вопроса будут проанализированы экономическая и социальные стороны отказа от кондукторского штата.

На сегодняшний день рассматривается возможность принимать оплату проезда как привычным способом у кондуктора, так и через стационарные валидаторы. Водители в приеме платежей и предоставлении пересадочных талонов участвовать не будут.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что водители, недовольные переходом на новую систему, готовы объявить забастовку. В компании "РТ-Лайн", которая курирует пермский автобусный маршрут №4, заявили о том, что планируют обратиться к следователям из-за "деятельности" главы профсоюза водителей автобусов, которого перевозчик считает провокатором - именно он рассказал о том, что якобы готовится забастовка.