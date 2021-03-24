24 Марта 2021
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Экономика Свердловская область В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Подтвержден высокий кредитный рейтинг Свердловской области по национальной шкале

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" вновь подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области по российской национальной шкале.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, рейтинг является долгосрочным и подтвержден на уровне ruAA-, прогноз "Стабильный". Аналитики отметили высокую долю самостоятельности бюджета Свердловской области, хорошие перспективные возможности для роста инвестиций в основной капитал и вклад бюджета в поддержку региональной экономики в период пандемии.

Как пояснил исполняющий обязанности министра финансов области Александр Старков, высокий кредитный рейтинг создает благоприятные возможности для эмиссии государственных облигаций региона, раскрывает и подтверждает его объективные финансовые возможности.

(2004)|Фото: Накануне.ru

"Наша задача – стабилизировать в среднесрочной перспективе уровень долговой нагрузки, в связи с чем необходимо строго придерживаться принципа стратегической приоритезации расходов. Свердловская область должна оставаться в числе субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости", - заявил Старков.

На сегодня основной приоритет бюджетной политики – социальная поддержка жителей Среднего Урала и преодоление последствий пандемии коронавируса. Среди других приоритетных направлений – реализация национальных проектов, выплата в полном объеме зарплаты работникам бюджетной сферы, исходя из параметров, установленных указами президента России, подготовка к проведению в Екатеринбурге Всемирных студенческих игр в 2023 году и завершение ранее начатых объектов капитального строительства.

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Подтвержден высокий кредитный рейтинг Свердловской области по национальной шкале

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Теги: кредитный рейтинг, эксперты, Свердловская область



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