24 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
сход вагонов рельсы (2011) | Фото:http://top.rbc.ru

В Челябинске тепловоз сошел с рельсов

В Челябинске тепловоз сошел с рельсов. По данному факту проводиться проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СК на транспорте.

Инцидент произошел днем 24 марта на подъездном пути ООО "Трейд Логистик", примыкающем к станции Челябинск – Главный Южно-Уральской железной дороги.

По предварительной информации, в результате наезда тепловоза на сбрасывающее устройство произошел сход колесных пар с рельсов.

В результате инцидента никто не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД при движении грузового поезда с рельсов сошли 17 вагонов с углем. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба. Предварительной причиной схода вагонов стал излом рельса.

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В Челябинске тепловоз сошел с рельсов

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Теги: тепловоз, рельсы, проверка,



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