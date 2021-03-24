24 Марта 2021
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коллаж, Китай, США, торговая война (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Китая опубликовали доклад о нарушениях прав человека в США

Информационное бюро Государственного совета КНР опубликовало доклад о нарушениях прав человека в Соединённых Штатах в 2020 г. Китайские СМИ отмечают внушительный размер документа — 15 тысяч иероглифов, однако и количество самих нарушений весьма велико.
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Среди важнейших из них, по мнению властей КНР, — вышедшая из-под контроля эпидемия, в результате чего из-за "высокомерного отношения" руководства США к охране общественного здоровья погибли свыше 500 тыс. человек. В Соединённых Штатах проживает около 5% человечества, но здесь отмечена почти четверть заболеваний коронавирусной инфекцией.

А нарушения в избирательной системе вызвали "политический кризис невиданной силы". В результате произошёл глубочайший раскол в обществе, выборы превратились в "шоу одного человека", а доверие людей к американской демократической системе упало до самого низкого уровня за 20 лет.

Кроме того, в Штатах всё больше увеличивается пропасть в уровне жизни между богатыми и бедными.

В докладе также подчёркивается, что меньшинства в Соединённых Штатах подвергаются систематической расовой дискриминации и находятся в тяжелом положении.

Ещё одна проблема — массовые убийства. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 592 массовых убийства, в среднем более 1,6 в день. В результате таких происшествий погибли более 41 тыс. 500 человек, в среднем — более 110 человек в день.

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Власти Китая опубликовали доклад о нарушениях прав человека в США

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Теги: Китай, США, права человека



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