"Уральские авиалинии" решили закрыть рейс в Минск из Екатеринбурга

Из-за недостаточного спроса среди свердловчан, авиакомпания "Уральские авиалинии" приняли решение закрыть рейс по направлению Екатеринбург - Минск. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, вопрос о восстановлении маршрута вероятно будет обсуждаться позже, уже после снятия всех пандемийных ограничений.

Напомним, что согласно предполагаемому расписанию, полеты в Минск должны были стартовать еще 11 февраля и осуществляться только раз в неделю - по четвергам. Стоимость билетов составляла бы 10 тыс. 176 руб. (в одну сторону). Позже авиакомпания приняла решение перенести открытие маршрута "Екатеринбург - Минск" на 4 марта и опять же – из-за низкого спроса.

Для Екатеринбурга Минск стал бы абсолютно новым направлением. Сейчас жители Урала могут улететь в столицу Беларуси рейсами "Уральских авиалиний" только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения.