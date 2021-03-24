Нефтяники "оцифровали" еще одно месторождение в Югре

"Газпром нефть" создала единую интегрированную модель месторождения имени Александра Жагрина, расположенного в Кондинском районе ХМАО.

Как пояснили Накануне.RU в компании, для эффективной эксплуатации месторождений необходимо учитывать взаимное влияние всех компонентов: пласта, скважины, наземной инфраструктуры, объектов подготовки нефти. Решить эту задачу помогает создание цифровых двойников – интегрированной компьютерной модели, которая позволяет проверять различные гипотезы и прогнозировать дальнейшее поведение всей системы.

Месторождение имени Александра Жагрина – один из наиболее перспективных и динамично осваиваемых активов компании в Югре. Открыли его в 2017 году, к промышленной разработке приступили в 2019-м, планку добычи в 1 млн тонн преодолели в 2020-м.

Цифровой двойник месторождения состоит из различных модулей. За счет этого в виртуальной среде можно видеть, как функционируют все объекты инфраструктуры, и с высокой точностью воспроизводить весь процесс добычи. Двойник быстро и качественно обрабатывает огромные массивы данных и на основе аналитики предлагает наилучшие решения сложных производственных задач.

Чтобы выбрать оптимальную стратегию развития месторождения имени Жагрина на ближайшие несколько лет, специалисты проанализировали более 20 сценариев. В 2021 году, в частности, на месторождении планируется ввести в эксплуатацию 90 скважин, в том числе 69 горизонтальных, а добыча составит около 2,7 млн тонн нефтяного эквивалента. Ожидаемый экономический эффект от использования интегрированной модели к концу 2023 года – более 1 млрд руб.

"Технологическое моделирование, создание цифровых двойников дают нам возможность повысить качество прогнозов, уровень производственной безопасности, определить оптимальную стратегию развития актива и тем самым существенно повысить эффективность реализации нашего самого перспективного проекта на юго-западе Югры", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.