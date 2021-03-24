МЧС запретило выходить на лед после того, как несколько горожан провалились в екатеринбургский городской пруд

После того, как на территории Екатеринбурга были зафиксированы первые случаи провала людей под лед, сотрудники МЧС напомнили горожанам о запрете опасных прогулок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5 тыс. руб.

Напомним, что первый инцидент произошел вчера, когда 9-летняя девочка провалилась под лед на городском пруду. Ребенок сам смог выбраться, а отогревать школьницу пришлось сотрудникам бизнес-центра "Президент", которые и поспешили ей на помощь. Сегодня утром неудачно сократил путь еще один горожанин. Он также смог выбраться из воды самостоятельно.

"В основной группе риска находятся школьники и люди, занимающиеся ловом рыбы. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области советуют родителям провести беседы с детьми по недопущению их выхода на лед, предупредить о том, что все шалости могут привести к трагическим последствиям и не оставлять детей без присмотра", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, свердловские синоптики предсказали теплую весну в 2021 г., заверив, что холодов, которые были минувшей зимой, не ожидается. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, температура в апреле ожидается близкой к норме и составит плюс 1-4 градуса.

С 1 апреля в Свердловской области также стартует профилактическая акция "Безопасный лед", в ходе которой сотрудники пожарно-спасательных подразделений, ГИМС, представители органов местного самоуправления и сотрудники полиции будут проводить профилактические рейды по водоемам региона.