В Югре улучшилась оценка межнациональных отношений

В ХМАО стало больше тех, кто положительно оценивает сложившиеся в округе межнациональные отношения. Информация об этом прозвучала на выездном совещании Совета безопасности, посвящённом нацбезопасности регионов УрФО, которое провёл в Ханты-Мансийске секретарь Совбеза Николай Патрушев, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По данным Федеральной службы охраны, по итогам 2020 г. в автономном округе зафиксированы максимальные за последние семь лет показатели оценки жителями межнациональных отношений и оценки межконфессиональных отношений за последние три года. Югра вошла в десятку лучших регионов России по уровню роста за год национальной безопасности страны. В частности, на 8% выросла доля югорчан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – с 65 в 2019 до 73%в в 2020 г. На 7% - с 67 до 74 – выросла доля жителей, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений

Губернатор Наталья Комарова отметила, что округ одним из первых в России поддержал и активно развивает на базе образовательных организаций киберволонтерское движение, основная цель которого – выявление деструктивной информации, противоправного контента в интернете, в том числе направленного на пропаганду идеологии экстремизма. С 2016 г. проверено 17,5 тыс. интернет-источников, выявлено 701 антиобщественное и асоциальное действие. По итогам данной работы на основании решений Роскомнадзора заблокирован 341 сайт. Губернатор инициировала создание в Югры центра киберволонтерского движения УрФО.

Комарова обратилась к Совбезу, чтобы на основе опыта Югры предложить субъектам России разработать рекомендации по межведомственному взаимодействию органов власти, религиозных, общественных организаций в вопросах подготовки, принятии решений о создании культовых объектов.