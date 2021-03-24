Социологи заявили о высоком уровне толерантности у жителей Свердловской области

24 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
лагерь мигрантов, Москва, мигрант (2013) | Фото: Накануне.RU

Социологи заявили о высоком уровне толерантности у жителей Свердловской области

Социологи выяснили, что большинство жителей Среднего Урала терпимо относятся к представителям других национальностей.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ситуация обсуждалась на межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, которое 24 марта провел вице-губернатор Сергей Бидонько. Он озвучил данные ГУ МВД, согласно которым в январе-феврале в регионе не было зафиксировано ни одного преступления экстремистской направленности.

"Однако это не является поводом для самоуспокоения. Эффективная профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов, вовлечения жителей и гостей области в деятельность деструктивных групп возможна только при широком участии всех заинтересованных институтов гражданского общества", - заявил вице-губернатор.

Как рассказал директор департамента внутренней политики региона Антон Третьяков, в декабре 2020 года социологами Уральского федерального университета проводилось исследование по теме межнациональных отношений. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство жителей области положительно оценивает состояние межнациональных отношений на Среднем Урале. Также свердловчане отрицают наличие в свой адрес дискриминации по языковой, национальной или религиозной принадлежности.

"Жители Свердловской области демонстрируют высокий уровень толерантности к представителям других этносов и конфессий", - отметил Третьяков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Социологи заявили о высоком уровне толерантности у жителей Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: социологи, исследование, толерантность, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети