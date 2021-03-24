Социологи заявили о высоком уровне толерантности у жителей Свердловской области

Социологи выяснили, что большинство жителей Среднего Урала терпимо относятся к представителям других национальностей.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ситуация обсуждалась на межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, которое 24 марта провел вице-губернатор Сергей Бидонько. Он озвучил данные ГУ МВД, согласно которым в январе-феврале в регионе не было зафиксировано ни одного преступления экстремистской направленности.

"Однако это не является поводом для самоуспокоения. Эффективная профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов, вовлечения жителей и гостей области в деятельность деструктивных групп возможна только при широком участии всех заинтересованных институтов гражданского общества", - заявил вице-губернатор.

Как рассказал директор департамента внутренней политики региона Антон Третьяков, в декабре 2020 года социологами Уральского федерального университета проводилось исследование по теме межнациональных отношений. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство жителей области положительно оценивает состояние межнациональных отношений на Среднем Урале. Также свердловчане отрицают наличие в свой адрес дискриминации по языковой, национальной или религиозной принадлежности.

"Жители Свердловской области демонстрируют высокий уровень толерантности к представителям других этносов и конфессий", - отметил Третьяков.