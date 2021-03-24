Ижевской активистке РСД могут вменить создание экстремистского сообщества

В деле активистки "Российского социалистического движения" (РСД) Анастасии Понькиной появился неожиданный поворот. Если раньше ей вменялось хулиганство по мотивам политической вражды, то теперь девушка может столкнуться с обвинениями в создании экстремистского сообщества.

Как сообщает паблик "Марксистская тенденция", сегодня в доме Понькиной прошёл обыск, а также состоялся "допрос по ч.1 ст. 282". Если дело получит ход и по этой статье, то экстремистским сообществом может быть признано всё ижевское отделение РСД, в котором состоит Анастасия.

Напомним, во время митинга 23-го февраля активисты РСД прошли по главной улице города, при этом, по мнению силовиков, именно Анастасия увлекла других протестующих на проезжую часть. По итогам митинга она и ещё двое товарищей из РСД уже получили административное взыскание и наказание в виде 60 часов исправительных работ.