Полковник Щиров, который проходит свидетелем по делу Голунова, уехал из России

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем по "делу Голунова", уехал из России.

Предположительно, он находится в Черногории, сообщил источник "Интерфакса".

Щирова должны были допросить как свидетеля в суде в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Ранее сообщалось, что Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД.

Напомним, бывшим полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту наркотиках, ужесточили обвинение. Пятерым обвиняемым добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой.