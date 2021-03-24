24 Марта 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Наталья Комарова заявила, что сделала прививку от коронавируса

Губернатор Югры Наталья Комарова на форуме "Нефтяная столица" заявила, что сделала прививку от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител", - сообщила глава региона, пожелав всем здоровья. По данным департамента общественных и внешних связей автономного округа,губернатору поставили уже обе части препарата.

Отметим, что в октябре прошлого года губернатор заболела коронавирусом. Напомним, что глава региона сообщила о положительном тесте на коронавирус 8 октября. А об исцелении - в день празднования своего дня рождения.

В понедельник на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, интернет-пользователи заметили, что Наталья Комарова приболела - она участвовала в заседании с заложенным носом и пользовалась носовым платком. Кроме того, заседание Комарова проводила из своей резиденции, где проживает.

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Наталья Комарова заявила, что сделала прививку от коронавируса

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Теги: Наталья Комарова, прививка, коронавирус, антитела



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