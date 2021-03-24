В Челябинске главный энергетик муниципального учреждения подозревается в получении взятки в 400 тыс. рублей

Главный энергетик МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" подозревается в получении взятки, а три сотрудника коммерческих организаций – в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, главный энергетик в 2020-2021 гг. получил взятки в размере более 400 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения города.

Напомним, подозреваемый был задержан в начале февраля. 4 февраля по решению суда он был заключен под стражу до 3 апреля. Речь тогда шла о взятке в 200 тыс. руб., а обвиняемыми по делу проходили два руководителя коммерческих организаций.

В настоящий момент проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступных эпизодов.