24 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинске главный энергетик муниципального учреждения подозревается в получении взятки в 400 тыс. рублей

Главный энергетик МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" подозревается в получении взятки, а три сотрудника коммерческих организаций – в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, главный энергетик в 2020-2021 гг. получил взятки в размере более 400 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения города.

Напомним, подозреваемый был задержан в начале февраля. 4 февраля по решению суда он был заключен под стражу до 3 апреля. Речь тогда шла о взятке в 200 тыс. руб., а обвиняемыми по делу проходили два руководителя коммерческих организаций.

В настоящий момент проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступных эпизодов.

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В Челябинске главный энергетик муниципального учреждения подозревается в получении взятки в 400 тыс. рублей

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Теги: главный инженер, взятка, уголовное дело,



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