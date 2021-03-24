В Нижневартовске три участка дорог отремонтируют по нацпроекту

В Нижневартовске продолжается подготовка к предстоящей ремонтной кампании. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году обновят три участка, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Сейчас подрядные организации готовят технику к работе, а также покупают необходимые материалы. Укладка асфальта на всех объектах 2021 г. пройдёт с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). Эта технология входит в реестр наилучших технологий РОСДОРНИИ. Этот материал обладает увеличенным сроком службы, повышенной трещиностойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками покрытия. В 2020 г. такое покрытие появилось на улицах Индустриальной и Ленина.

"Мы взяли за правило проводить опережающие торги. То есть все аукционы по выбору подрядчиков проводились в конце прошлого года или начале 2021 г. Такой подход дает подрядчикам основательно подготовиться к ремонтной кампании, заранее просчитать объём необходимых материалов. Естественно, за работой подрядчиков будут следить представители общественности. Их контроль является неотъемлемой частью реализации национального проекта "БКАД" в Нижневартовске. Они присутствуют на всех этапах ремонта и имеют право указывать подрядным организациям на любые недочеты при выполнении работ", - сказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ мэрии Максим Коротаев.