24 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила 5-процентную квоту для социальной рекламы в интернете

Госдума в первом чтении приняла законопроект о распространении действующей на традиционные носители квоты в 5% на социальную рекламу на интернет.

"Когда законопроект будет принят, владельцы рекламных систем (таких как Google AdWords или Яндекс.Директ) будут обязаны размещать социальную рекламу – что особенно важно для НКО и волонтерских организаций. Сейчас они вынуждены привлекать внимание к своей деятельности на тех же условиях, что и коммерческие организации. А учитывая "аукционный" характер организации выкупа рекламных объявлений, они не всегда могут перебить цену, предложенную конкурентами. Как результат – лучшие показы и переходы оказываются у "крупняка", а невеликие рекламные бюджеты НКО и волонтеров фактически сливаются", - комментирует член комитета по информполитике, один из авторов законопроекта Антон Горелкин.

Между тем, член комитета Госдумы по экономической политике Александр Максимов отметил, что "есть сомнения, что законопроект будет действовать". "Первое: само определение социальной рекламы, оно требует уточнения. Также не ясны санкции за нарушение квоты", - отметил Максимов. Он предложил урегулировать эти вопросы ко второму чтению.

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Госдума в первом чтении одобрила 5-процентную квоту для социальной рекламы в интернете

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Теги: первое чтение, социальная реклама, квота, интернет-реклама



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