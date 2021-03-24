Шесть вахтовиков пострадали в массовой драке в мурманской Белокаменке

В массовой драке вахтовиков в поселке Белокаменка Мурманской области пострадали шесть человек, сообщили в УМВД по региону.

Полиция разбирается в причинах конфликта. По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер.

Напомним, ЧП произошло на объекте НОВАТЭКа. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

По одной из версий самих вахтовиков, конфликт произошел из-за невежливого поведения кого-то из рабочих, передает РИА Новости.

Baza писала, что конфликт начался в столовой: кто-то занял чужое место, затем разборки переместились на улицу, где превратились в драку.