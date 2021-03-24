24 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Общество В России Москва
Росгвардия (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

Госдума в первом чтении разрешила защищать росгвардейцев, полицейских, военных и разведчиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите всех силовиков, а не отдельных ведомств.

Законопроект был внесен в начале 2021 года главой комитета ГД по информполитике Александром Хинштейном и его коллегой, председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым.

Депутаты обеспокоились несправедливостью: сейчас закон позволяет защищать судей, прокуроров, следователей, аудиторов Счетной палаты, таможенников и т.д., но оставляет без защиты сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России). Точнее, их могут начать защищать, но только с условием: осуществление оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания; участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнение приговоров, постановлений и определений судов; непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп; непосредственное участие в борьбе с терроризмом; непосредственное участие в специальных операциях или выполнение специальных функций по обеспечению безопасности Российской Федерации.

"Существующее положение ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов. При этом с учетом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников (военнослужащих) этих ведомств может возникать безотносительно их личного (непосредственного) участия в поименованных Федеральным законом мероприятиях (охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, пресечение действий вооруженных преступников, борьба с терроризмом, специальные операции и т.д.)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Хинштейн и Пискарев предлагают уровнять росгвардейцев, полицейских и сотрудников спецслужб с теми, кого закон уже защищает.

Также депутаты указывают, что на практике росгвардейцы охраняют не только своих сотрудников, но и всех силовиков. В состав Росгвардии из МВД ранее были выведены ОМОН и СОБР. Но при этом закон о госзащите до сих пор не приведен в соответствие с изменившимся законодательством и предполагает, что охранять силовиков должны полицейские. Депутаты предлагают устранить эту коллизию.

Хинштейн заявил, что дополнительных расходов из бюджета не потребуется. "Мы обсуждали это с Минфином. Осуществление госзащиты будет реализовываться за счет текущей штатной численности силовых ведомств", - отметил депутат. Количество лиц, подлежащих госзащите, не возрастет более, чем на 20%, рассказал Хинштейн.

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Госдума в первом чтении разрешила защищать росгвардейцев, полицейских, военных и разведчиков

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Теги: госзащита, силовики, александр хинштейн



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