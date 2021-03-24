Более 1000 волонтеров помогут свердловчанам проголосовать за объекты благоустройства

К проекту по онлайн-голосованию за объекты благоустройства Свердловской области присоединилось в качестве волонтеров 1 тыс. 152 жителя со всего региона. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области, чаще всего волонтерами вызывались жители Каменска-Уральского, Лесного, Асбеста, Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Напомним, что проголосовать самостоятельно можно на портале 66.gorodsreda.ru, начиная с 26 апреля и по 30 мая. Проекты-победители будут включены в перечень нацпроекта "Жилье и городская среда" и реализованы в 2022 г.

Задача волонтеров - привлечь внимание горожан к проекту и помочь жителям разобраться в процедуре голосования. Для этого у каждого из добровольцев будет упрощенная версия платформы, для доступа к которой гражданину необходимо предоставить только свой номер телефона.

"К этому времени все добровольцы пройдут обучение и будут знать все подробности проекта, что поможет им ответить на все вопросы граждан не только о благоустройстве общественного пространства в своем муниципалитете, но и о дальнейшей перспективе проекта в целом", – рассказал руководитель волонтерского центра Евгений Дайнес.

Напомним, что 800 тыс. свердловчан уже отобрали 55 общественных территорий для благоустройства в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Количество голосовавших оказалось в два раза больше, чем на начальном этапе. Накануне.RU узнало о том, какие площадки жители назвали приоритетными, какие плюсы несет нацпроект для региона и какие проекты свердловским властям уже удалось реализовать ранее.