24 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России Москва
Сергей Боярский (2019) | Фото:instagram.com/sergeyboyarskiy

"ЕР" проводит в Госдуме очередной закон о клевете: предлагают без суда блокировать "недостоверные сведения"

Госдума сегодня в первом чтении одобрила очередной закон о блокировке информации в сети. Его авторами выступили "единороссы" Андрей Альшевских, Михаил Боярский, Иван Станкевич, а также представитель "Справедливой России – За правду" Валерий Газзаев. Как обычно, законопроект "направлен на защиту граждан от распространения недостоверной информации".

В пояснительной записке к законопроекту авторы пишут: сейчас оперативно удалить или заблокировать недостоверную, запрещенную информацию или оскорбления в сети невозможно. "Представляется необходимым создание дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан в цифровой среде", - полагают депутаты.

Предлагается начать удалять или блокировать информацию по заявлению гражданина в прокуратуру. Конечно, ему надо подтвердить недостоверность размещенной информации. Непонятно, правда, как предлагается доказывать необоснованность оскорблений.

Прокуратура будет обязана в течение десяти дней проверить – действительно ли гражданин оскорблен, не является тем, что про него пишут и т.д. Далее в течение пяти дней решение прокурора должен проверить Генпрокурор или его заместитель. И если все подтвердится, то прокуратура обращается в Роскомнадзор, тот блокирует страницы.

Авторы законопроекта не пишут, каким образом скажется эта поправка на объеме работы Генпрокурора и его заместителей, но предполагается, что дополнительных финансовых расходов государство не понесет.

"Существенно отличается существующая процедура от предлагаемой нами. Суды переносятся, откладываются, неправильно заполняется информация и т.д., а ложное обвинение в преступлении уже распространилось", - считает Боярский. Он признал, что в его законопроекте срок рассмотрения тоже не маленький, "но это лучше, чем месяцы и года в судах".

"Вот, кстати, когда мы принимали запрещающие законы, все кричали: "Будет цензура! Заткнут рот!". Ну, и где кому заткнули рот? Прецедентов использования законов не было", - добавил Боярский.

прокуратура, погоны, гособвинение, надзор(2019)|Фото: Накануне.RU

Многие депутаты посчитали, что "замыкание" всех решений на Генпрокуроре может вести к необъективности. Боярский отметил, что большую часть работы будет проводить местная прокуратура.

Депутат добавил, что сейчас комитет по информполитике работает над моментом, когда клевета может публиковаться в печатных или других видах СМИ, которые невозможно заблокировать.

"У нас сейчас презумпция виновности в интернете, а мы хотим, чтобы была презумпция невиновности", - говорит Боярский.

Депутат высказался и по поводу использования обхода блокировки с помощью сервисов VPN: "Им пользуются те, кто хочет добраться до какого-то ресурса по какому-то поводу. Я очень сомневаюсь, что кто-то будет использовать VPN, чтобы еще раз прочитать какую-то информацию. Мы будем ставить блокировки, но всегда будут VPN. Самая большая проблема распространения недостоверной информации в том, что она распространяется широко и молниеносно".

Боярского спросили про фильм Навального "Дворец Путина": будет ли это считаться клеветой или недостоверной информацией? Он ответил, что в фильме нет обвинений в совершении преступлений. "Тем этот фильм и хорош, что там намеки да мультик с красивыми видами", - говорит депутат. "Помните анекдот: вилки нашлись, а осадочек остался. Вот мы хотим блокировать эту информацию на корню", - продолжил Боярский.

"У нас и так много законов, подкручены гайки. При этом в пояснительной записке говорится, что сейчас действующее законодательство не содержит действенных норм. Как же так?" – спросил депутат Дмитрий Ионин. Боярский ответил, что законопроект только дополняет действующее законодательство, а работы еще – непочатый край, будут и новые законодательные инициативы.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) напомнил, что цензура в России запрещена Конституцией, поэтому внесудебный механизм блокировки информации приведет к избирательному подходу в работе с обращениями, которые будут тысячами приходить в прокуратуру. Зато известных лиц закон будет защищать. Он добавил, что сейчас в законе предлагается блокировать клевету, а за нее уже есть и штрафы, и даже уголовное преследование. "Многие наши социальные сети заблокировать невозможно, поэтому опять будут попытки "торможения", заденет опять нормальные сайты и сервисы", - отметил Куринный. КПРФ отказалась поддерживать законопроект.

Олег Свинцов из ЛДПР попросил предоставить хотя бы десяток случаев, когда люди обращаются по поводу таких оскорблений. "На ум приходят только губернаторы-коррупционеры", - отметил депутат. Он предположил, что законопроект направлен на защиту чиновников, парламентариев и т.д. ЛДПР тоже отказалась поддержать инициативу.

Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") заметил, что никому не понравится, когда его обвиняют. "Но здесь мы впадаем в другую крайность: это же уже "суд-тройка" какой-то, а палачом будет провайдер. У нас суды-то не всегда разбираются, а теперь какой-то прокурор на месте должен… И заметьте, какие сроки: 15 дней! Приведу пример. Сегодня в Реже, например, в городе Свердловской области администрация ездит и фотографирует баннеры, которые повесил депутат Ионин. Я их назвал бездельниками. И что теперь, они обидятся?! Заблокируете теперь Telegram снова, где я это написал?" - сказал Ионин, добавив, что его партия будет голосовать против законопроекта.

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"ЕР" проводит в Госдуме очередной закон о клевете: предлагают без суда блокировать "недостоверные сведения"

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Теги: клевета, внесудебная блокировка, сергей боярский



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