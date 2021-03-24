24 Марта 2021
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Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга хочет видеть здание мэрии на новой пятитысячной купюре

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил свой вариант изображения на новой пятитысячной купюре.

Напомним, во вторник Центробанк объявил о поэтапной модернизации банкнот "с целью повышения их качества". Планируется, что до 2025 года в обращение будет выпущено шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном.

Так, на лицевой стороне банкнот номиналом в 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся, соответственно, изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. А на их оборотной стороне будут достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в своем Instagram Алексей Орлов предложил екатеринбуржцам подумать, какой из знаковых объектов уральской столицы мог бы попасть на новую купюру. Сам мэр считает "прекрасным вариантом" здание администрации города.

"Хотя в Екатеринбурге есть и другие интересные достопримечательности - гостиница "Исеть", Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета", - признал Орлов.

Кроме этого, градоначальник выступил с предложением открыть башню ратуши с часами для горожан и проводить туда экскурсии. В комментариях пользователи поддержали эту идею.

Напомним, также в конце прошлого года Банк России принял решение о выпуске в серии "Города трудовой доблести" памятной монеты, посвященной Екатеринбургу. Планируется, что она будет номиналом в 10 рублей и выйдет тиражом до пяти миллионов штук.

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Глава Екатеринбурга хочет видеть здание мэрии на новой пятитысячной купюре

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Теги: Орлов, купюра, мэрия, Екатеринбург



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