В Нефтеюганском районе произошел разлив нефти

В Нефтеюганском районе произошел разлив нефтесодержащей жидкости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По данным надзорного ведомства, 20 марта 2021 года - в компании "РН-Юганскнефтегаз" произошел порыв трубопровода. Природоохранная прокуратура проводит проверку из-за загрязнения.

К ней привлечены специалисты контролирующих органов.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного законодательства, а также правил промышленной и пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.