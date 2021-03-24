Городские бои с боевиками ИГ в Пальмире начались пять лет назад

Ровно пять лет назад, 24 марта 2016 года в сирийской Пальмире начались городские бои, которые в итоге привели к освобождению древнего города.

В этот день 2016 года правительственные силы, ополченцы и бойцы «ЧВК Вагнера» подошли к окраинам Пальмиры в Сирии. Несмотря на заявления правительственных СМИ о том, что Сирийская Арабская Армия (САА) достигла «сердца» города, реальные бои велись на юго-западных окраинах Тадмора, в кварталах с плотной застройкой.

24 марта наступающим подразделениям удалось освободить от боевиков отель «Семирамис», который радикалы использовали в качестве штаба. Однако после освобождения важной точки бойцы ополчения и «вагнеровцы» столкнулись с другой проблемой — отступая, террористы минировали территорию, тем самым осложняя передвижение противникам.

Боевики находились в жилых домах и вели огонь по наступавшим подразделениям с удобных позиций. Это также затрудняло продвижение вглубь населенного пункта. Однако метр за метром при поддержке ВКС России правительственные войска, состоящие из различных боеспособных сил, выбивали террористов из города.

Важным фактором было занятие важных высот вокруг древнего города. Так проправительственные подразделения отрезали находящихся в Пальмире боевиков от подкреплений, ранее прибывавших из Ракки и Дейр эз-Зора.

Известно, что большинство мирных жителей были эвакуированы из населенного пункта, что позволило избежать колоссальных жертв среди населения в ходе боев.

По сообщениям очевидцев событий пятилетней давности, Сирийская Арабская Армия практически не принимала участия в боях за Пальмиру, а боевые действия против террористов вели бойцы «ЧВК Вагнера», которые и обеспечили освобождение древнего города к 27 марта 2016 года.

Боевики ИГ захватили античный город в мае 2015 года и сразу же начали устраивать чистки среди местного населения. Более того, за время оккупации Пальмиры радикалы уничтожили множество объектов культурного наследия ЮНЕСКО, поскольку памятники не соответствовали радикальным толкованиям священного писания, которым следуют игиловцы. При освобождении древней Пальмиры было принято решение не использовать артиллерию, чтобы сохранить памятники античной архитектуры.