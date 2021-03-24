В аэропорту Челябинска задержали рейс в Москву из-за технической неисправности самолета

В аэропорту Челябинска из-за технической неисправности самолета задерживается вылет рейса в Москву.

Самолет должен был вылететь в 12.40, но из-за технической неисправности воздушного судна был задержан. Планируется, что борт вылетит в 17.30.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, 24 марта в аэропорту после посадки рейса авиакомпании "Россия" сообщением Шереметьево – Челябинск произошел отказ управления передней стойки шасси воздушного судна при выруливании на стоянку воздушных судов.

На борту было 76 пассажиров и пять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Причина технической неисправности устанавливается.

"Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полётов", - говорится в сообщении.