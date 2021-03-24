В этом году Екатеринбург отремонтирует 48 участков дорог за 1,7 миллиарда

На ремонт дорог уральской столицы Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов. По его словам за эти деньги город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост.

По мнению Бубнова самыми проблемными объектами являются путепроводы на Луганской и Блюхера, ремонт которых может продлиться до конца лета. Помимо этого работы будут проводиться на съезде №4 с транспортной развязки по Луганской на Объездную.

График проведения работ уже согласован: работы запланированы на начало мая, однако при условии стабильных погодных условий. На мостах проведут замену деформационных швов и гидроизоляции, а также проведут укладку асфальтобетона и установку ограждений.

Напомним, что с 1 мая в Екатеринбурге планируют перекрыть движение по мосту на ул. Блюхера. На данном участке до конца лета планируется проведение реконструкционных работ путепровода.