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самосвал, асфальт, дорожные работы, ремонт дорог (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В этом году Екатеринбург отремонтирует 48 участков дорог за 1,7 миллиарда

На ремонт дорог уральской столицы Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов. По его словам за эти деньги город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост.

По мнению Бубнова самыми проблемными объектами являются путепроводы на Луганской и Блюхера, ремонт которых может продлиться до конца лета. Помимо этого работы будут проводиться на съезде №4 с транспортной развязки по Луганской на Объездную.

График проведения работ уже согласован: работы запланированы на начало мая, однако при условии стабильных погодных условий. На мостах проведут замену деформационных швов и гидроизоляции, а также проведут укладку асфальтобетона и установку ограждений.

Напомним, что с 1 мая в Екатеринбурге планируют перекрыть движение по мосту на ул. Блюхера. На данном участке до конца лета планируется проведение реконструкционных работ путепровода.

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В этом году Екатеринбург отремонтирует 48 участков дорог за 1,7 миллиарда

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Теги: Екатеринбург, ремонт дорог, Бубнов



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