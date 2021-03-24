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Экономика Украина
офис &quot;Мотор Сич&quot;, Запорожье, Украина (2019) | Фото: dsnews.ua

Зеленский подписал указ о национализации концерна "Мотор Сич"

Владимир Зеленский подписал указ о национализации концерта "Мотор Сич". Ранее непубличное решение об этом принял Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Обострение конфликта вокруг "Мотор Сич" началось в этом году, а начался он еще в 2018 году. Причиной стало появление у стратегического предприятия китайского инвестора – компании Skyrizon.

Китайцы купили 56% акций "Мотор Сич" в 2016 году, но примерно с 2018 года украинские власти начали препятствовать сделке. Это совпало с заявлениями США о том, что такая сделка противоречит интересам Штатов и Украины. Одно из обвинений со стороны спецслужб Украины даже состояло в том, что китайцы будут поставлять двигатели в Россию ("Мотор Сич" производит двигатели для самолетов и вертолетов, которые эксплуатируются в России, в том числе для Ми-8 и Ан-148).

В начале марта этого года о намерении национализировать концерн объявила фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, затем о таких планах сказал спикер СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, национализация соответствует интересам госбезопасности страны, а инвесторы получат компенсацию.

В середине марта МИД КНР сделал заявление в связи с планами Украины по национализации "Мотор Сич". Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заявил: "Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов". Пока информации о механизме компенсации нет.

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Зеленский подписал указ о национализации концерна "Мотор Сич"

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Теги: владимир зеленский, мотор сич, национализация



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