Песков заявил, что замена на купюрах Хабаровска не является наказанием

В Кремле назвали неверным подходом размышления о том, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры вызвано желанием наказать регион за проходившие там протесты.

"Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях - это тоже абсолютно неверный подход", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦБ не советуется с Кремлем в вопросе оформления банкнот, добавил он. Песков посоветовал уточнить у Центробанка, чем руководствовался регулятор при выборе того или иного города, передает РБК.

Накануне стало известно, что Центробанк планирует поэтапную модернизацию банкнот "с целью повышения их качества". На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся соответственно изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал планы убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры "большой ошибкой".