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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Закон о "реновации" в Свердловской области подписан губернатором

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на портале правовой информации Свердловской области.
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Напомним, проект закона о комплексном развитии территорий был принят депутатами ЗакСО на заседании 16 марта. Как заявляют авторы инициативы, основной задачей КРТ является помощь в вопросе с расселением аварийного жилья в регионе.

Рабочую группу по "реновации" возглавил первый заместитель губернатора, экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Его заместителями назначены замгубернатора Сергей Швиндт и министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Секретарем рабочей группы будет сотрудник регионального минстроя Дарья Смирнягина. Всего в состав группы вошли 16 человек, среди которых представители различных министерств и ведомств.

Закон, подписанный губернатором, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Как сообщало Накануне.RU, ранее были названы первые районы Екатеринбурга, которые может затронуть "реновация".

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Закон о "реновации" в Свердловской области подписан губернатором

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Теги: реновация, закон, Куйвашев



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