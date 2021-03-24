24 Марта 2021
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дорожная техника, асфальт, ремонт дороги, благоустройство дворов, дорожные рабочие (2019) | Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Движение по Блюхеровскому мосту в Екатеринбурге перекроют до конца лета

В Екатеринбурге с 1 мая планируют перекрыть движение по мосту на ул. Блюхера. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. На данном участке до конца лета планируется проведение реконструкционных работ путепровода.

"Блюхера - проблемный объект, будет негативная реакция от жителей Березовского и других территорий, которые пользуются этим путепроводом. Комплекс работ включает в себя замену швов, покрытия, гидроизоляции, ограждений. Главная цель привести сооружение в надлежащее состояние" – заявил Алексей Бубнов.

Он также сообщил, что работы ведутся еще с 18 марта, для чего была перекрыта одна полоса. Объезд общественного транспорта вероятнее всего, будет осуществляться по улице Малышева. Второй путь объезда – улица Норильская, Фронтовых Бригад и, соответственно, Шефская",

В свою очередь в администрации Екатеринбурга отметили, что на данный момент никакого постановления о перекрытии моста с конкретными датами подписано не было.

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Движение по Блюхеровскому мосту в Екатеринбурге перекроют до конца лета

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Теги: мост, Блюхера, Екатеринбург, перекрытие движения, Бубнов



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