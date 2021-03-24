В Кремле не назвали вакцину от коронавируса, которой привился Путин

Какую вакцину от COVID-19 выбрал президент РФ Владимир Путин, знает только он и его врач, сообщили в Кремле.

На фоне эффективности и надежности всех трех российских вакцин "нет никакой разницы, какой именно вакциной привился президент", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее он сообщил, что Путин после вакцинации чувствует себя нормально и в среду будет полноценно работать, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Путин не намерен публично показывать процесс своей вакцинации.