24 Марта 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не назвали вакцину от коронавируса, которой привился Путин

Какую вакцину от COVID-19 выбрал президент РФ Владимир Путин, знает только он и его врач, сообщили в Кремле.

На фоне эффективности и надежности всех трех российских вакцин "нет никакой разницы, какой именно вакциной привился президент", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее он сообщил, что Путин после вакцинации чувствует себя нормально и в среду будет полноценно работать, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Путин не намерен публично показывать процесс своей вакцинации.

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В Кремле не назвали вакцину от коронавируса, которой привился Путин

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Теги: владимир путин, вакцина от коронавируса, дмитрий песков



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