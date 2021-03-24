24 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Фитнес-клуб Ультрафит (2020) | Фото: ultrafit-nv.ru

Госдума окончательно одобрила налоговый вычет на занятия спортом и фитнесом

Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс и другие законы, вводящий социальный налоговый вычет НДФЛ за занятия в физкультурно-оздоровительных центрах.

Вычет можно будет получить в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов. Фактически же граждане смогут сэкономить до 15,6 тыс. руб. – это максимальный вычет (120 тыс. руб.), умноженный на ставку налога.

В Минспорта считают, что принятие закона не приведет к выпадению в налоговых доходов регионов (именно они получают НДФЛ).

Получить налоговый вычет можно будет при условии, если оплаченные услуги попадают в перечень, созданный правительством, а организация, их оказавшая, - попала в список Минспорта. По словам замминистра спорта России Ксении Машковой, в стране около 177 тыс. организаций, ведущих физкультурно-оздоровительную работу. На начало 2020 года непосредственно в фитнес-центрах занимались 6,3 млн человек. Правда, пандемия коронавируса внесла в эту картину сильные изменения.

Во втором чтении в законопроект была внесена поправка, которая предусматривает налоговый вычет и на занятия детей.

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Госдума окончательно одобрила налоговый вычет на занятия спортом и фитнесом

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Теги: налоговый вычет, фитнес, физкультура



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