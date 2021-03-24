24 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Иннополис, беспилотное такси (2018) | Фото: nakanune.ru

В Екатеринбурге таксист украл у клиентки 10 тысяч рублей

В Екатеринбурге задержали таксиста, подозреваемого в хищении денег у своей клиентки.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась 26-летняя екатеринбурженка с заявлением об утере ее банковской карты и незаконном списании с нее денежных средств. Женщина рассказала, что после поездки на такси ей на телефон стали приходить смс-оповещения о снятии денег с расчетного счета.

Оперативники выяснили, что потерпевшая, доехав до места назначения, расплатилась и вышла, забыв в салоне банковскую карту. Впоследствии силовики вышли на водителя, который во всем сознался.

Задержанный пояснил, что обнаружил забытый "пластик" в салоне авто. Таксист забрал находку и путем бесконтактной оплаты совершил несколько покупок в магазинах. Общий ущерб, причиненный заявительнице, превысил 10 тысяч рублей.

Против 43-летнего водителя полиция возбудила уголовное дело о краже. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Пока что мужчина отпущен на подписку о невыезде.

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В Екатеринбурге таксист украл у клиентки 10 тысяч рублей

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Теги: таксист, деньги, полиция, Екатеринбург



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