24 Марта 2021
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Образование Свердловская область
Юрий Биктуганов (2016) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Свердловский министр образования сдал ЕГЭ вместе с родителями выпускников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сдал единый государственный экзамен наравне с родителями выпускников. ЕГЭ прошло 24 марта в Екатеринбурге на территории школы №43.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, все участники прошли регистрацию и предэкзаменационный контроль, оставив за пределами аудитории личные вещи и мобильные телефоны. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку были напечатаны при самих родителях, после чего те смогли приступить к выполнению заданий. Напомним, что специально в рамках акции были разработаны сокращенные аналоги экзаменационных заданий.

"Я думаю, что родители, которые сегодня вместе со мной сдавали экзамен по русскому, убедились, что результаты ЕГЭ объективно покажут, как в течение 11 лет учился сегодняшний выпускник. Помимо проверки своих знаний, мне как председателю государственной экзаменационной комиссии Свердловской области удалось оценить саму процедуру проведения. Как организованы проход и проверка документов, состояние аудиторий, рассадка, печать контрольно-измерительных материалов. Задача – создать комфортные и хорошие условия для выпускников на ЕГЭ", – сказал Юрий Биктуганов, отметив несложность представленных вопросов и соответствующий уровень образовательной программы в учебных заведениях.

В свою очередь сами родители выпускников испытывают разные эмоции как до, так и во время экзамена. Так, например, мать выпускника Ольга Косинцева смогла успокоиться только сидя за партой, отметив, насколько спокойно проходит сам экзамен и какими доброжелательными оказались учителя. Она также подтвердила слова Биктуганова, подчеркнув легкость представляемых им заданий.

Отец двоих детей Павел Чигвинцев также отметил, что волновался перед ЕГЭ, хотя сам в этой школе много лет назад сдавал выпускные экзамены. – "Старшей дочери только через два года предстоит сдавать единый госэкзамен. Но мы уже начинаем об этом думать. И, когда ребенок начнется готовиться к экзамену, я смогу сказать ему: "Я сам сдавал ЕГЭ, это не страшно!"

Ожидается, что государственную итоговую аттестацию в 2021 году в Свердловской области пройдут более 20 тысяч одиннадцатиклассников.

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Свердловский министр образования сдал ЕГЭ вместе с родителями выпускников

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Теги: Биктуганов, ЕГЭ, экзамен, родители, Екатеринбург



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