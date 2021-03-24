Канцлер Австрии опасается раскола ЕС из-за вакцин

Канцлер Австрии Себастьян Курц опасается раскола ЕС из-за из-за непропорционального распределения вакцин между странами. Об этом сообщает Welt.

По его словам, разрыв в ЕС с точки зрения охвата населения вакцинацией увеличивается и "мы создаем второсортные страны-члены ЕС". Он планирует поднять этот вопрос на уровне ЕС.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не может жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам. Этого не произойдет до тех пор, пока ситуация не улучшится внутри богатых стран.

Недавно Курц обвинил некоторые страны ЕС в заключении секретных контрактов на поставку вакцин. Он подозревает, что в ЕС существует секретный рынок жизненно важных вакцин, где соглашения достигаются между теневыми властями и фармацевтическими гигантами.