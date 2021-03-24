В Челябинске прокуратура обжаловала оправдательный приговор участников акции "Он нам не царь"

Челябинский областной суд рассмотрит апелляционного представления на приговор Центрального районного суда, оправдавшего участников акции протеста "Он нам не царь" Оксану Еремину и Юрия Вашурина.

Напомним, 5 мая 2018 года в регионах России прошли протестные акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным. В Челябинске акция не была согласованна с администрацией города. Акция сопровождалась многочисленными задержаниями активистов. По ее итогам координатор штаба Навального Борис Золотаревский получил 25 суток ареста.

По версии следствия, фигуранты дела во время протестной акции якобы пытались прорвать оцепление полицейских. Их обвиняли по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по предварительному сговору).

4 февраля Центральный районный суд их оправдал, оставив за ними право на реабилитацию. Прокурор обжаловал решение суда. Рассмотрение апелляционного представления назначено на 26 марта.