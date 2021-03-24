На Украине умер раскольнический митрополит, певший в пивбаре

На Украине умер "митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский" раскольнической единой церкви Владислав Махота. Причиной смерти называются осложнения, вызванные коронавирусом.

Новость примечательна тем, что в феврале Махота выступал в пивном клубе "Docker Pub", где по-русски спел часть песни Андрея Макаревича "Посвящение артистам". Некоторые предположили, что там он и подхватил коронавирус.

Напомним, в Раду внесен законопроект об уголовной ответственности для тех, кто будет отрицать независимость раскольнической "единой украинской церкви".