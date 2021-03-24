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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Стройки в свердловском аэропорту перейдут под контроль военных

В аэропорту Кольцово (находится в управлении группы "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга) появилась особая охраняемая зона. Территория является подведомственной Министерству обороны РФ. Информацию об этом корреспонденту Накануне.RU подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Появилась зона особого условия эксплуатации. Зона установлена в соответствии с постановлениями Правительства России. Было решение межведомственной комиссии", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Теперь все стройки в этой зоне нужно будет согласовывать с представителями военного ведомства.

В пресс-службе аэропорта нашему изданию не стали комментировать информацию, предложив направить письменный запрос.

Напомним, что запретная зона Миноброны распространяется также на территории в микрорайонах Кольцово и Малый Исток.

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Стройки в свердловском аэропорту перейдут под контроль военных

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Теги: ЦВО, Кольцово, стройки



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