24 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Жириновский призвал отменить декларации о доходах: "Это нас позорит"

Владимир Жириновский призвал отменить подачу деклараций о доходах. Он выступил с этой инициативой после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз напомнил о необходимости подать декларации до 1 апреля.

"У нас арестовывают губернаторов и министров с прекрасными декларациями. Мы дважды в год подаем декларации… А для чего? Мучаем чиновники, проверяем… это только лишняя нервотрепка, если захотят – все равно спрячут! В перспективе эту бумагу надо отменить – она нас позорит", - заметил лидер ЛДПР.

На это Володин заметил, что "именно из-за деклараций таких случаев стало меньше". "И желающих избираться в Госдуму меньше из-за того, что надо подавать декларацию", - добавил председатель палаты.   

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Жириновский призвал отменить декларации о доходах: "Это нас позорит"

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Теги: владимир жириновский, декларации о доходах, коррупция



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