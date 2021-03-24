Антимонопольщики Прикамья вынесли предупреждение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту" за повышение цен на бензин

Пермское УФАС России вынесло предупреждение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту" за повышение цен на бензин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Антимонопольной службы.

Ведомство выявило в деятельности компании признаки нарушения закона о защите конкуренции. Предварительно УФАС провело проверку, во время которой запросило у компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" информацию о розничных ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо на АЗС в Перми и других городах Пермского края на даты до и после последнего повышения цен, а также пояснения относительно установления различных розничных цен в Перми и других муниципалитетах Прикамья.

"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" пояснило, что в настоящее время на ряде АЗС проводится маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса, которое выражается в установлении разных цен на автомобильные бензины: на четырех АЗС цена установлена выше общего уровня по краю (на 50-90 копеек за литр), еще на восьми АЗС цена установлена выше общего уровня в дневное время суток (на 50-90 копеек за литр), а ночью - ниже общего уровня (на 10 копеек за литр).

"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" занимает доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. Закон о защите конкуренции запрещает хозсубъектам, занимающим доминирующее положение в регионе, необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар.

УФАС посчитало, что "маркетинговое исследование" компании не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены.

"По мнению антимонопольного органа, "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" может исследовать эластичность спроса и оценивать потребительские предпочтения без фактического повышения розничных цен на бензин, а с помощью социологических исследований, например, опросов или анкетирования. Компания также имеет возможность изучать изменение потребительского спроса в зависимости от времени суток, не прибегая к повышению цен в пиковые дневные периоды, а ограничиться лишь понижением стоимости топлива ночью", - сообщили в УФАС.

Компании выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на автомобильные бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на 4-х АЗС края до общего уровня цен на АЗС, а также прекратить необоснованное повышение цен на бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы (с 6.00 до 22.00).

В противном случае, будет возбуждено антимонопольное дело.