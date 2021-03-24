Антимонопольщики Прикамья вынесли предупреждение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту" за повышение цен на бензин

24 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Антимонопольщики Прикамья вынесли предупреждение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту" за повышение цен на бензин

Пермское УФАС России вынесло предупреждение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту" за повышение цен на бензин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Антимонопольной службы.

Ведомство выявило в деятельности компании признаки нарушения закона о защите конкуренции. Предварительно УФАС провело проверку, во время которой запросило у компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" информацию о розничных ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо на АЗС в Перми и других городах Пермского края на даты до и после последнего повышения цен, а также пояснения относительно установления различных розничных цен в Перми и других муниципалитетах Прикамья.

"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" пояснило, что в настоящее время на ряде АЗС проводится маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса, которое выражается в установлении разных цен на автомобильные бензины: на четырех АЗС цена установлена выше общего уровня по краю (на 50-90 копеек за литр), еще на восьми АЗС цена установлена выше общего уровня в дневное время суток (на 50-90 копеек за литр), а ночью - ниже общего уровня (на 10 копеек за литр).

"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" занимает доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. Закон о защите конкуренции запрещает хозсубъектам, занимающим доминирующее положение в регионе, необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар.

УФАС посчитало, что "маркетинговое исследование" компании не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены.

"По мнению антимонопольного органа, "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" может исследовать эластичность спроса и оценивать потребительские предпочтения без фактического повышения розничных цен на бензин, а с помощью социологических исследований, например, опросов или анкетирования. Компания также имеет возможность изучать изменение потребительского спроса в зависимости от времени суток, не прибегая к повышению цен в пиковые дневные периоды, а ограничиться лишь понижением стоимости топлива ночью", - сообщили в УФАС.

Компании выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на автомобильные бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на 4-х АЗС края до общего уровня цен на АЗС, а также прекратить необоснованное повышение цен на бензины АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы (с 6.00 до 22.00).

В противном случае, будет возбуждено антимонопольное дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Антимонопольщики Прикамья вынесли предупреждение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту" за повышение цен на бензин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт, Пермское УФАС, закон о конкуренции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети