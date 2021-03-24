Массовая драка вахтовиков произошла на объекте НОВАТЭКа в Мурманской области

В вахтовом поселке в Мурманской области подрались около сотни рабочих из-за проблем с питанием, сообщает Baza.

Конфликт, по данным телеграм-канала, начался в столовой на объекте НОВАТЭКа в поселке Белокаменка. Кто-то занял чужое место, затем разборки переместились на улицу, где превратились в драку.

"МК" пишет, что стычка с поножовщиной началась между вахтовиками их Кавказа и Казахстана.

Восемь человек получили травмы, у одного человека сломана лицевая кость. Полиция ищет зачинщиков.