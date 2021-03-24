"Арестовать нельзя отпустить": ФБР и Интерпол не согласились друг с другом из-за Пригожина

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин потребовал от директора ФБР удалить с сайта бюро предложение о вознаграждении в 250 тысяч долларов за предоставление информации о своем местонахождении.

Пресс-служба компании «Конкорд» уточняет, что данное объявление нарушает международные права человека, а также российское и американское законодательство. В письме также указано, что американская спецслужба прибегла к этому ходу из-за безысходности, поскольку в прошлом году Интерпол прекратил розыск Пригожина, назвав преследование бизнесмена политически мотивированным.

Кроме того, размещая объявление о вознаграждении, в ФБР намеренно исказили смысл ранее предъявленных петербуржцу обвинений. Якобы его ищут из-за мошеннических действий против США. А эту формулировку трактуют как «умышленное завладение чужим имуществом путем обмана».

Однако все обвинения против Пригожина строились на акте экс-спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера. Он заявлял, что предприниматель участвовал в «сговоре с целью обмана США». То есть речь вообще не об имуществе. Примечательно и то, что такой статьи вообще нет в американском уголовном законодательстве.

«Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве. Но делают это столь неуклюже, что “на воре и шапка горит”», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба «Конкорда».