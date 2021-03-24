Американские дети массово больны - Роберт Кеннеди-младший

Американские дети никогда не были так больны, как сегодня. А резкое ухудшение состояния здоровья детей началось после 1986 года, когда был принят Национальный закон о вакцинации детей. Об этом пишет племянник убитого 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший на страницах Сhildrens Health Defense.

По официальным данным Минздрава США 2011 года, 54% детей имели серьезные хронические заболевания, включая нарушения развития нервной системы, астму, аллергию, ожирение. В настоящее время страна занимает 35-е место по общим показателям здоровья, сразу после Коста-Рики, что делает США по большинству показателей, включая младенческую смертность, самым больным в "развитом мире".

У каждого второго ребенка в возрасте 13-18 лет диагностировано по меньшей мере одно психическое расстройство. Каждый шестой американский ребенок имеет инвалидность в области развития, каждый восьмой нуждается в специальном образовании, каждый 12-й страдает астмой, каждый 13-й имеет по меньшей мере одну пищевую аллергию, также расширяются онкологические заболевания у детей.

В 1986 годы производители вакцин были освобождены от ответственности за последствия вакцинации, и рост заболеваемости у детей начался как раз с тех пор, отмечает Кеннеди. Так, среди детей, рожденных в 1986 году, только 13% имели хронические болезни. Всего за 25 лет это число выросло вчетверо. Только за один 2018 год Система отчетности о нежелательных явлениях от вакцин (VAERS), в которой врачи и пациенты добровольно сообщают о побочных эффектах, получила более 58 тыс. сообщений, в том числе о 412 смертях и 1237 инвалидностях.

Кеннеди подвергает сомнению распространенное мнение, что вакцины способствуют формированию коллективного иммунитета, так как в вакцинированных популяциях часто происходят вспышки заболеваний.

Он также указал, что несколько лет назад доктор Уильям Томпсон был лишен возможности свидетельствовать о научном мошенничестве и уничтожении доказательств старшими должностными лицами Центра по контролю и профилактике заболеваний о том, что комбинированная вакцина MMR от кори, эпидемического паротита и краснухи в 3,4 раза чаще приводит к аутизму у черных мальчиков до 3 лет, чем у белых. Кеннеди не указывает подробностей, но, видимо, Томпсона обвинили в расизме. Дональд Трамп в 2014 году даже написал твит, что он "не разрешил бы массовую вакцинацию, которая вызывает у детей аутизм".

В феврале Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди за "неправильную" позицию по коронавирусу. Он считает, что режим пандемии очень выгоден правящим кругам, чтобы установить жесточайший контроль над людьми.